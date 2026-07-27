Минобороны позволило применение тягача INGUAR-4, вытягивающего бронемобили
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в войсках новый бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4. Специальная машина призвана оперативно извлекать из поля боя бронетехнику весом до 30 тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Какие преимущества имеет INGUAR-4
Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) создали на украинском предприятии. Она разработана на основе узлов бронеавтомобиля INGUAR-3, но получила усиленную раму, дополнительную ведущую ось (колесная формула 6х6), мощную лебедку и гидравлическую подвесную систему.
В ходе испытаний колесный тягач подтвердил свои характеристики в сложных боевых условиях. Машина имеет ряд преимуществ над гусеничными аналогами:
-
более высокая скорость и больший запас хода;
-
отсутствие потребности в трале для транспортировки;
-
более низкие затраты на эксплуатацию и прощее обслуживание;
-
меньшая акустическая заметность и более высокая живучесть;
-
меньшая усталость экипажа при продолжительной работе.
Какую технику может эвакуировать БРЭМ
Благодаря универсальной системе эвакуации и мощному двигателю INGUAR-4 способен извлекать из поля боя большинство бронемашин украинского и иностранного производства.
В частности, машина рассчитана на эвакуацию Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, "Казак", "Новатор", "Гюрза", International MaxxPro и другие образцы техники массой до 30 тонн.
Защита экипажа и украинские комплектующие
Экипаж БРЭМ защищен многослойной броней из стали Armox и алюминия, соответствующей стандарту STANAG 4569 Level 3 .
Внутри салона установлено:
-
взрывозащищенные сиденья ;
-
автоматическую систему пожаротушения ;
-
подогрев бронированного стекла и негорючие материалы.
Почти 60% компонентов шасси и подвески машины производятся в Украине. Первые машины INGUAR-4 уже выполняют задачи в силах обороны.
Как сообщалось ранее, роль тяжелого вооружения на современном фронте претерпевает существенные изменения. Повсеместное наблюдение и массовое использование дешевых дронов делают большую бронетехнику уязвимой и дорогостоящей целью. Поэтому силы обороны все чаще привлекают к выполнению задач наземные роботизированные комплексы (НРК).