Вместо кораблей - рулетка: "кошелек Путина" превращает порт в Ялте в закрытое казино

В оккупированной Ялте начали подготовку к строительству игорной зоны на территории морского порта. Проект предусматривает превращение пассажирского терминала в комплекс с казино и отелями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, вокруг Ялтинского морского порта уже появился строительный забор, что свидетельствует о начале активной фазы работ.
Оккупационные власти планируют возвести на этом месте игорную зону, которая будет включать казино, гостиницы, спа-комплексы и развлекательную инфраструктуру.
"За этим стоит давний друг Владимира Путина - миллиардер Аркадий Ротенберг", - отмечают в ЦНС.
Несмотря на то, что местные жители неоднократно выступали против застройки и требовали восстановить нормальную работу морского вокзала для пассажирских перевозок, объект был выставлен на продажу.
Его приобрела московская компания "Черноморское развитие", которую связывают с окружением Ротенберга.
Идея создания игорной зоны в Крыму обсуждалась с 2019 года, однако изначально ее планировали разместить в поселке Кацивели. Ситуация изменилась летом 2024 года.
"В июле 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли закон, который позволил перенести зону непосредственно в Ялтинский морской порт", - сообщает ЦНС.
Они добавили, что такие шаги подтверждают схему перераспределения стратегических активов оккупированного полуострова в пользу приближенных к Кремлю элит.
Напомним, это не первый случай присвоения стратегических территорий Крыма российскими элитами.
Ранее РБК-Украина писало, что заповедные склоны Ялты массово отдают под элитные отели для россиян. По данным ЦНС, историческое лицо курорта уничтожается из-за решений местных ставленников Кремля.
Также мы писали, что плато Ай-Петри в Ялте фактически превращается в частный квартал для оккупационных чиновников. Хотя изначально эти земли предназначались для развития горнолыжного спорта, сейчас там продолжается массовая застройка, которую оккупационные власти отказываются сносить, несмотря на формальные постановления.