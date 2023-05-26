Вместо Князева. Избран новый глава Верховного Суда

Отметим, что голосование было тайным. В целом на должность главы ВС были выдвинуты четыре кандидата. После подсчета Счетной комиссии стало известно, что участники пленума проголосовали следующим образом:

судья Кассационного административного Суда в составе ВС Альберт Езеров - 2 голоса,

судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Иван Мищенко - 14 голосов,

судья Кассационного административного Суда в составе ВС Наталья Коваленко - 13 голосов.

глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко - 108 голосов (стал главой Верховного Суда).

Таким образом, Кравченко стал главой Верховного Суда сроком на 4 года.

Что известно о новом главе ВС?

Кравченко Станислав Иванович - глава председатель Кассационного уголовного суда. Родился 5 марта 1967 в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области.

В 1991 году окончил Украинскую юридическую академию им. Ф. Э. Дзержинского по специальности "правоведение" (ныне - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого).

Указом президента от 10 ноября 2017 года был назначен судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Член Комиссии по вопросам правовой реформы с 7 августа 2019 года.

Увольнение Князева

Напомним, что до Кравченко возглавлял Верховный Суд Всеволод Князев, которого недавно с адвокатом поймали на крупной взятке в 2,7 млн долларов. Его задержали и поместили в изолятор на период до избрания меры пресечения.

Впоследствии пленум Верховного Суда выразил Князеву недоверие. Такое решение означает увольнение его с должности.

18 мая Князева арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен. После чего по делу бывшего главы Верховного Суда дополнительно изъяли еще почти полмиллиона долларов.

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