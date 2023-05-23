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Дело экс-главы Верховного суда Князева: во время обыска изъяли еще полмиллиона долларов

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Вторник 23 мая 2023 11:48
Дело экс-главы Верховного суда Князева: во время обыска изъяли еще полмиллиона долларов Фото: бывший глава Верховного суда Всеволод Князев (pravo.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

По делу бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, которого поймали на крупной взятке, дополнительно изъяли почти полмиллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных почти в полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению главы Верховного суда. В настоящее время НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн долларов взятки бывшим главой ВС и адвокатом. Деньги передавали Князеву в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.

Дело Князева

15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На следующий день пленум Верховного суда поддержал досрочное прекращение полномочий Князева и его лишили должности главы суда.

18 мая ВСП дал разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали до 14 июля с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Больше о деле читайте в материале РБК-Украина.

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