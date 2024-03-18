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Вместо Игната. Сырский назначил нового спикера Воздушных сил ВСУ

Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (t.me/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Илья Евлаш, который был спикером восточной группировки войск, стал новым начальником службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее эту должность занимал Юрий Игнат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации ВС, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал указ, согласно которому Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил. 

Что известно о Евлаше

Как отмечают в Воздушных силах, ранее Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск на должности старшего офицера службы связей с общественностью. 

Также он возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". 

Евлаш также занимал должность спикера восточной группировки войск ВСУ. 

Игната переводят

Напомним, ранее стало известно, что представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната переводят на другую должность.

Как рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук, Игнат будет работать в другом направлении, но в составе ВС.

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Вооруженные силы УкраиныВоздушные силы УкраиныАлександр Сырский