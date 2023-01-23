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Нардеп Халимон лишился еще одной должности в "Слуге народа"

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Понедельник 23 января 2023 13:30
Нардеп Халимон лишился еще одной должности в "Слуге народа" Фото: Павел Халимон (facebook.com/PavloKhalimon)
Автор: Сергей Пышкин

В "Слуге народа" приняли отставку депутата Верховной рады Павла Халимона с должности главы партячейки в Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

Отмечается, что исполняющий обязанности главы Черниговской областной организации партии "Слуга Народа" будет назначен вскоре в соответствии с уставом партии.

"Решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/сборах областной организации в определенные уставом партии сроки", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, Халимона уволят с должности заместителя главы фракции.

Перед этим журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Халимон приобрел поместье на Печерских холмах, которое стоило десятки миллионов гривен, и оформил его на другое лицо.

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