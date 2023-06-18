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ЕС будет поддерживать Украину независимо от успехов контрнаступления, - еврокомиссар

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Воскресенье 18 июня 2023 15:50
ЕС будет поддерживать Украину независимо от успехов контрнаступления, - еврокомиссар Фото: Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон (flickr.com/european_parliament)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз будет поддерживать Украину независимо от успехов контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Le Parisien.

"Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю поддержку, которая ей нужна, мы это делаем и будем делать", - заявил он.

Еврокомиссар отметил, что как пример может навести решение ЕС увеличить производство боеприпасов для Украины.

"Мы готовимся к тому, что война продлится не менее нескольких месяцев или дольше", - заявил Бретон.

Он добавил, что страны Европейского союза передадут Украине миллион боеприпасов большого калибра, причем не только натовского, но и советского: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.

Среди прочего, речь идет о противотанковых ракетах типа NLAW и снарядах для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Совместные закупки от ЕС

20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

И все же в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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