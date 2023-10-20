RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вместо Джордана. В США выберут другого кандидата в спикеры Палаты представителей

Фото: республиканец Джим Джордан (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Иван Носальский

Джим Джордан потерял статус основного кандидата в спикеры Палаты представителей США от республиканцев. Члены партии проведут новое голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, большинство республиканцев Палаты представителей проголосовали за то, чтобы лишить Джордана статуса основного кандидата в спикеры от партии. 

По словам конгрессменов, которые принимали участие в тайном голосовании, Джордан согласился с такими результатами. 

Новые выборы кандидата члены Республиканской партии намерены провести в понедельник, 23 октября. Голосование в Палате представителей состоится на следующий день, 24 октября. 

Свою кандидатуру уже выдвинул Остин Скотт, который проиграл Джордану на предыдущем "форуме кандидатов". 

Выборы спикера Палаты представителей США

Напомним, в начале октября конгрессмены Палаты представителей решили отправить в отставку спикера Кевина Маккарти. После этого начался процесс выборов нового спикера. 

Республиканцы, которых большинство в нижней палате, выбрали своим основным кандидатом Джима Джордана. Он является противником помощи Украине. 

Джордан получить должность после трех голосований в Палате представителей - не набрал нужного количества голосов. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАРеспубликанская партия США