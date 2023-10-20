Замість Джордана. В США оберуть іншого кандидата у спікери Палати представників

За інформацією видання, більшість республіканців Палати представників проголосували за те, щоб позбавити Джордана статусу основного кандидата у спікери від партії.

За словами конгресменів, які брали участь у таємному голосуванні, Джордан погодився з такими результатами.

Нові вибори кандидата члени Республіканської партії мають намір провести у понеділок, 23 жовтня. Голосування у Палаті представників відбудеться наступного дня, 24 жовтня.

Свою кандидатуру вже висунув Остін Скотт, який програв Джордану на попередньому "форумі кандидатів".

Вибори спікера Палати представників США

Нагадаємо, на початку жовтня конгресмени Палати представників вирішили відправити у відставку спікера Кевіна Маккарті. Після цього розпочався процес виборів нового спікера.

Республіканці, яких більшість у нижній палаті, обрали своїм основним кандидатом Джима Джордана. Він є противником допомоги Україні.

Джордан здобути посаду після трьох голосувань у Палаті представників - не набрав потрібної кількості голосів.