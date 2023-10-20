Замість Джордана. В США оберуть іншого кандидата у спікери Палати представників

Джим Джордан втратив статус основного кандидата у спікери Палати представників США від республіканців. Члени партії проведуть нове голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За інформацією видання, більшість республіканців Палати представників проголосували за те, щоб позбавити Джордана статусу основного кандидата у спікери від партії.
За словами конгресменів, які брали участь у таємному голосуванні, Джордан погодився з такими результатами.
Нові вибори кандидата члени Республіканської партії мають намір провести у понеділок, 23 жовтня. Голосування у Палаті представників відбудеться наступного дня, 24 жовтня.
Свою кандидатуру вже висунув Остін Скотт, який програв Джордану на попередньому "форумі кандидатів".
Нагадаємо, на початку жовтня конгресмени Палати представників вирішили відправити у відставку спікера Кевіна Маккарті. Після цього розпочався процес виборів нового спікера.
Республіканці, яких більшість у нижній палаті, обрали своїм основним кандидатом Джима Джордана. Він є противником допомоги Україні.
Джордан здобути посаду після трьох голосувань у Палаті представників - не набрав потрібної кількості голосів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.