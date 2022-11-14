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Вместо помощи – больше пропаганды. Оккупанты в Мариуполе запускают новый телеканал

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Мариуполь, Понедельник 14 ноября 2022 18:38
Вместо помощи – больше пропаганды. Оккупанты в Мариуполе запускают новый телеканал Фото: оккупанты в Мариуполе запустят новый телеканал (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мариуполе коллаборанты вместо обеспечения минимальных бытовых потребностей населения работают над расширением зоны покрытия источников пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, по имеющейся информации, оккупанты в ближайшее время запустят в эфирное вещание новый телеканал "Мариуполь-24". Сообщается, что круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе смертность по сравнению с довоенными показателями выросла в четыре-пять раз.

Также ранее мы писали, что после отступления российских войск из Херсона, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов. Также после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

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