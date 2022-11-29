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Взамен БМП для Украины. Словакия получит танки Leopard от Германии

Иллюстративное фото: Словакия получит танки Leopard от Германии (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Германия передаст Словакии танки Leopard вместо переданных украинским военным советских БМП-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны ФРГ в Twitter.

"Мы поставим Словакии 15 Leopard 2A4 из запасов оборонной промышленности, а также боеприпасы, обучение и материально-техническое обеспечение", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 30 единиц боевых машин пехоты БМП-1.

Также мы писали, что посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно скорее предоставить нашей стране современные танки.

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