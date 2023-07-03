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Заменят F-16. Стало известно, когда Дания получит первые истребители F-35

Фото: стало известно, когда Дания получит первые истребители F-35 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Первые четыре американских боевых самолета F-35 прибудут в Данию уже 1 октября. Они заменят F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Дании.

Как подчеркивают в ВС Дании, прибытие самолетов F-35 будет отмечено торжественной церемонией на авиабазе Скридструп. Тогда американская компания Lockheed Martin официально передаст самолеты.

Доступ для мирных жителей на авиабазу во время церемонии будет закрыт, но датчане смогут понаблюдать за полетами F-35 на Датском авиасалоне (ежегодное авиашоу) на авиабазе Ольборг в 2024 году.

F-35 для Дании

Напомним, Дания заказала у США всего 27 истребителей F-35 для того, чтобы заменить F-16. Часть из них разместят на авиабазе в стране, а другую - в США, где будут тренировать датских пилотов.

При этом Дания является одним из лидеров в авиационной коалиции, в рамках которой украинских пилотов должны обучать управлению F-16. Такая инициатива предусматривает и поставки истребителей после завершения тренировок.

Ранее и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что его страна поддержит передачу F-16 Украине.

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