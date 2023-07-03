UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Замінять F-16. Стало відомо, коли Данія отримає перші винищувачі F-35

Фото: стало відомо, коли Данія отримає перші винищувачі F-35 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Перші чотири американські бойові літаки F-35 прибудуть до Данії вже 1 жовтня. Вони замінять F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Данії.

Як наголошують у ЗС Данії, прибуття літаків F-35 буде відзначено урочистою церемонією на авіабазі Скрідструп. Тоді американська компанія Lockheed Martin офіційно передасть літаки.

Доступ для мирних жителів на авіабазу під час церемонії буде закрито, але датчани зможуть спостерігати за польотами F-35 на Датському авіасалоні (щорічне авіашоу) на авіабазі Ольборг у 2024 році.

F-35 для Данії

Нагадаємо, Данія замовила у США лише 27 винищувачів F-35 для того, щоб замінити F-16. Частину з них розмістять на авіабазі в країні, а іншу - у США, де тренуватимуть датських пілотів.

При цьому Данія є одним з лідерів в авіаційній коаліції, в рамках якої українських пілотів мають навчати управлінню F-16. Така ініціатива передбачає й постачання винищувачів після завершення тренувань.

Раніше в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляв, що його країна підтримає передачу F-16 Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиF-16Допомога УкраїніДанияВійськова техніка