Заменить сустав можно бесплатно? Как попасть в очередь на имплант и операцию

Бесплатное эндопротезирование: кто получает услугу бесплатно

Получить услуги по ургентному и плановому эндопротезированию бесплатно могут пациенты с тяжелыми заболеваниями или травмами, которым необходима частичная или полная замена:

тазобедренного сустава;

коленного сустава;

плечевого сустава;

локтевого сустава.

Такие операции проводятся в рамках пакета программы медицинских гарантий "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Импланты (эндопротезы) для проведения таких операций:

закупаются централизованно - за средства государственного бюджета;

распределяются между медицинскими учреждениями (которые предоставляют услуги по бесплатному эндопротезированию).

Как "работает" электронная очередь

В Минздраве напомнили, что в Украине функционирует специальная Электронная система обеспечения формирования и ведения электронной очереди на бесплатное эндопротезирование.

"Введение электронной очереди - это важный шаг к обеспечению прозрачности, эффективности и доступности медицинской помощи пациентам", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что эта система автоматизирует процессы:

записи;

администрирования очереди;

планирования операций;

проведения операций.

"Она позволяет гарантировать право пациентов на бесплатное эндопротезирование, обеспечить прозрачность регистрации и формирования электронной очереди, а также вести учет проведенных операций", - объяснили в министерстве.

Как зарегистрироваться в Электронной системе

Для того чтобы зарегистрироваться в электронной очереди на эндопротезирование, пациенту нужно:

обратиться к семейному врачу;

получить от него направление к врачу-ортопеду;

определить с врачом-ортопедом потребность в эндопротезировании;

дождаться, пока он внесет данные пациента и медицинское заключение в электронную систему.

"Все документы пациента проверяются и удостоверяются электронной подписью врача", - подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что после проверки данные пациента автоматически вносятся в электронный реестр - на ожидание своей очереди.

При этом приоритет в очереди определяется по определенным критериям, среди которых - медицинские показания, срочность и дата подачи заявки.

Как назначают и проводят операцию

Когда после электронной регистрации подходит очередь того или иного пациента, врач получает в системе сообщение - о возможности проведения операции.

После этого врач:

звонит пациенту;

предоставляет информацию о медицинском учреждении;

объясняет дальнейшие этапы подготовки.

"Если связь установить не удалось, пациенту направляется сообщение с соответствующей информацией", - уточнили в Минздраве.

После проведения операции врач обновляет статус пациента в системе - все изменения записываются в журнале электронной системы и сохраняются бессрочно.

При этом с технической поддержкой пользователей электронной системы помогает Служба поддержки реестра эндопротезирования.

Сколько эндопротезов получат медучреждения в 2025 году

Согласно информации Минздрава, в 2025 году в учреждения здравоохранения будет поставлено более 23 тысяч эндопротезов (приобретенных ГП "Медицинские закупки Украины" по заказу министерства за счет госбюджета).

Среди них:

эндопротезы коленного сустава;

тазобедренные суставы цементные;

эндопротезы тазобедренного сустава ревизионные;

импланты и инструменты для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника и т.д.

Сколько пациентов в очереди и какая проблема самая распространенная

В завершение гражданам сообщили, что в очереди на эндопротезирование сейчас - более 19 тысяч (19 798) пациентов. Больше всего - в медучреждениях города Киева.

При этом самая распространенная потребность - первичное эндопротезирование коленного сустава (в очереди на эту операцию находятся более 10 тысяч пациентов).

"В большинстве медучреждений в очереди находится от 50 до 100 пациентов", - отметили в Минздраве.

При этом общая статистика очереди по состоянию на 19 июня 2025 года (по типам протезов) была такой: