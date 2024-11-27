Бесплатное протезирование и реабилитация: как работает программа и где выбрать больницу
Каждый день война в Украине оставляет десятки гражданских и военных с тяжелыми ранениями, в том числе ампутациями конечностей. Восстановление таких пациентов требует комплексного подхода, включающего медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Украинская система здравоохранения предлагает широкий спектр услуг для пациентов, нуждающихся в протезировании и реабилитации.
Как это работает
1. Реабилитация с первого дня
Реабилитация начинается уже в палатах интенсивной терапии, где пациентов обучают основам самообслуживания, вертикализации и предотвращению осложнений.
Врачи отмечают, что после заживления рубцов наступает этап допротезной подготовки, во время которой пациенты:
- занимаются физическими упражнениями,
- проходят компрессионную терапию,
- получают пособие по адаптации.
2. Протезирование: сложный и многоступенчатый процесс
Протезирование начинается с формирования культи.
После этого происходит подбор протеза.
Специалисты отмечают, что пациент самостоятельно взаимодействует с протезистом, выбирает конструкцию и изучает использование устройства.
Кроме того, пациентам помогают восстановить функциональность и привыкнуть к новому образу жизни.
Также добавим, что государственная программа протезирования для гражданских и военных в Украине полностью бесплатна. Для получения протеза документы можно предоставить через личный кабинет на сайте Министерства социальной политики.
3. Бесплатная реабилитация
После успешного протезирования пациенты могут получить до 8 реабилитационных циклов в год - стационарных и амбулаторных.
В Минздраве обратили внимание, что соответствующие занятия проводят мультидисциплинарные команды специалистов, обеспечивая таким образом индивидуальный подход к каждому.
Помните, что стационарная реабилитационная услуга должна длиться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от трех часов в день.
В то же время амбулаторная реабилитация предусматривает более 14 дней интенсивных занятий, которые должны занять более часа в сутки.
Как выбрать заведение для реабилитации?
Отмечается, что пациенты могут выбрать медицинское учреждение на портале НСЗУ, используя интерактивную карту.
В Минздраве добавили, что если выбранное заведение не отвечает потребностям пациента, его можно изменить в любой момент.
Для этого нужно:
- Перейти к сайту НСЗУ.
- Нажмите на ссылку "Карта мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг".
- Выбрать область и населенный пункт.
- В поле "Группа услуг" выберите 53-й пункт "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях" или 54-й пункт "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".
Также это можно сделать по номеру НСЗУ 16-77.
Добавим, что бесплатную реабилитацию можно пройти не только в Украине, но и за границей.
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