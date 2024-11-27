Бесплатное протезирование и реабилитация: как работает программа и где выбрать больницу

Каждый день война в Украине оставляет десятки гражданских и военных с тяжелыми ранениями, в том числе ампутациями конечностей. Восстановление таких пациентов требует комплексного подхода, включающего медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Украинская система здравоохранения предлагает широкий спектр услуг для пациентов, нуждающихся в протезировании и реабилитации.

Как это работает

1. Реабилитация с первого дня

Реабилитация начинается уже в палатах интенсивной терапии, где пациентов обучают основам самообслуживания, вертикализации и предотвращению осложнений.

Врачи отмечают, что после заживления рубцов наступает этап допротезной подготовки, во время которой пациенты:

занимаются физическими упражнениями,

проходят компрессионную терапию,

получают пособие по адаптации.

2. Протезирование: сложный и многоступенчатый процесс

Протезирование начинается с формирования культи.

После этого происходит подбор протеза.

Специалисты отмечают, что пациент самостоятельно взаимодействует с протезистом, выбирает конструкцию и изучает использование устройства.

Кроме того, пациентам помогают восстановить функциональность и привыкнуть к новому образу жизни.

Также добавим, что государственная программа протезирования для гражданских и военных в Украине полностью бесплатна. Для получения протеза документы можно предоставить через личный кабинет на сайте Министерства социальной политики.

3. Бесплатная реабилитация

После успешного протезирования пациенты могут получить до 8 реабилитационных циклов в год - стационарных и амбулаторных.

В Минздраве обратили внимание, что соответствующие занятия проводят мультидисциплинарные команды специалистов, обеспечивая таким образом индивидуальный подход к каждому.

Помните, что стационарная реабилитационная услуга должна длиться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от трех часов в день.

В то же время амбулаторная реабилитация предусматривает более 14 дней интенсивных занятий, которые должны занять более часа в сутки.

Как выбрать заведение для реабилитации?

Отмечается, что пациенты могут выбрать медицинское учреждение на портале НСЗУ, используя интерактивную карту.

В Минздраве добавили, что если выбранное заведение не отвечает потребностям пациента, его можно изменить в любой момент.

Для этого нужно:

Перейти к сайту НСЗУ. Нажмите на ссылку "Карта мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг". Выбрать область и населенный пункт. В поле "Группа услуг" выберите 53-й пункт "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях" или 54-й пункт "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Также это можно сделать по номеру НСЗУ 16-77.

Добавим, что бесплатную реабилитацию можно пройти не только в Украине, но и за границей.