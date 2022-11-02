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Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада

Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Верховная рада в четверг может уволить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Его ведомство планируется объединить с Министерством инфраструктуры под председательством Александра Кубракова.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в "Слуге народа".

По словам информированных собеседников, Чернышов возглавит НАК "Нафтогаз". А Кубракова, в свою очередь, повысят к вице-премьеру.

По данным издания, такой формат перестановок рассматривался еще несколько недель назад. Но с его реализацией не спешили, пока не будет решен вопрос об увольнении Юрия Витренко из "Нафтогаза".

Примечательно и то, что по данным НАК, Витренко продолжит занимать этот пост именно до 3 ноября включительно.

Напомним, вчера РБК-Украина писала, что Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Добавим, ранее уже сообщалось, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев может заменить Юрия Витренко, но сначала процедура требует того, чтобы парламент уволил его с министерской должности.

Больше деталей о причинах увольнения Витренко писало РБК-Украина в своем материале.

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Нафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоАлексей ЧернышовВерховная рада