Витренко уволят из "Нафтогаза" до конца недели: кто его заменит

Юрий Витренко будет уволен с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца недели. Вместо него будет назначен глава Минрегиона Алексей Чернышов.

Напомним, информация о скором увольнении Витренко появлялась с середины лета. В августе РБК-Украина сообщало, что кандидатов на место главы НАК с середины июля было трое. Среди них двое с опытом работы в компании и один сотрудник Офиса президента.

Еще в июне на совещании у премьера возник конфликт между Денисом Шмыгалем и Юрием Витренко по поводу объемов закачки газа в ПХГ.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов занимает свою должность с марта 2020 года.

Юрий Витренко возглавил "Нафтогаз" в апреле 2020 года.