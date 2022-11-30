Заменит Пелоси. Демократы выбрали нового главу фракции в Палате представителей США

Хаким Джеффрис станет новым председателем фракции демократов в Палате представителей США. Он заменит на этой должности Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Решение о назначении Джеффриса на должность главы фракции было принято сегодня, 30 ноября, утром (по местному времени) в ходе собрания демократов. У него не было соперников.

Джеффрис станет первым темнокожим, который возглавив одну из двух основных партий США в одной из двух палат Конгресса.

Отметим, что он приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2023 года.