Впервые за 20 лет. Пелоси не будет баллотироваться в спикеры Палаты представителей США

Нэнси Пелоси впервые за 20 лет решила не выдвигать свою кандидатуру на выборах нового спикера Палаты представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Пелоси заявила о том, что не будет переизбираться на должность главы нижней палаты Конгресса в ходе своего выступления в четверг, 17 ноября.

"Теперь мы должны смело двигаться в будущее. Настал час для нового поколения, которое возглавит демократическую фракцию", - заявила чиновница.

По словам спикера, она будет и дальше выступать от имени жителей Сан-Франциско как конгрессвумен.

В CNN подчеркивают, что такое заявление Пелоси прозвучало после того, как демократы потеряли большинство в Палате представителей.

Отметим, что выборы спикера нижней палаты Конгресса происходят в первый день заседания каждого нового парламента. Республиканцы и демократы выдвигают по одной кандидатуре, избрание на должность происходит по принципу набора большинства голосов.