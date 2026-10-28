Замена Starlink: в ГУР раскрыли детали разработки российской системы "Рассвет"

Система включает орбитальную группировку в составе низкоорбитальных спутников, наземную инфраструктуру управления, шлюзовые станции и абонентские терминалы для стационарных и подвижных объектов.

Кооперация по ее производству объединяет IT-компании, производителей микроэлектроники, научные центры, структуры "Роскосмоса" и министерства обороны РФ.

Главным предприятием в реализации проекта является ООО "Бюро 1440", входящее в IT-конгломерат "ИКС Холдинг". Предприятия холдинга поставляют компоненты, производят солнечные панели, абонентское оборудование, печатные платы, электронные модули и другие составляющие системы.

"Роскосмос" и другие предприятия аэрокосмической отрасли РФ отвечают за разработку и производство ракет-носителей и разгонных блоков, электрореактивных двигателей и других составляющих для спутников, их адаптацию, подготовку к запуску и выводу на орбиту.

В "Роскосмосе" проект "Рассвет" курирует непосредственно руководитель корпорации Дмитрий Баканов, который ранее был руководителем российского АО "Спутниковая система "Гонец", в том числе на момент его сотрудничества с британской компанией OneWeb и создания совместного предприятия для развития услуг низкоорбитальной спутниковой связи на российском рынке.

Структуры министерства обороны обеспечивают работу космодрома, взаимодействие и дальнейшую интеграцию в военную инфраструктуру связи РФ. Одним из инвесторов, обеспечившего финансовую поддержку разработки и создания системы "Рассвет", выступил банк ВТБ.

Отмечается, что "Рассвет" для РФ – это, прежде всего, военная система связи. В перспективе противником планируется широкомасштабное его использование в интересах своих вооруженных сил.

В частности, уже известно о планах интеграции спутников в космическую систему обеспечения целеуказания ракетного вооружения и дооснащения абонентскими терминалами командно-штабных машин ОТРК "Искандер-М". Запланированное покрытие, прежде всего, охватывает территорию Украины и ЕС.