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США вперше обійшли Росію з експорту газу до Європи

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Брюссель, П'ятниця 01 липня 2022 10:44
США вперше обійшли Росію з експорту газу до Європи Фото: імпорт газу в Європу з США вперше перевищив російські поставки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У червні імпорт зрідженого природного газу (СПГ) з США в країни Європи вперше в історії перевищив поставки з території Росії. Це сталося через рішення "Газпрому" скоротити експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіха Біроля в Twitter.

Як зазначив Біроль, недавнє різке скорочення Росією поставок природного газу в ЄС призвело до того, що Червень став перший місяцем в історії, коли ЄС імпортує більше СПГ з США, ніж по трубопроводах з Росії.

США вперше обійшли Росію з експорту газу до Європи

"Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зниження попиту в ЄС, щоб підготуватися до суворої зими", - додав Біроль.

Нагадаємо, в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив поставки газу до Європи. Як заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу і намагається зірвати підготовку до опалювального сезону в ЄС.

За даними Ради економічного аналізу Франції, повна заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.

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