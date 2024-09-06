Замена копеек на шаги: как будут выглядеть новые монеты

Новые украинские монеты шаги, которые заменят копейки, будут иметь такую же массу и цвет. Дизайн может немного измениться.

Об этом сказал Олег Прохода, директор департамента денежного обращения НБУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Page .

"Мы планируем сохранить те же заготовки для изготовления монет. У них будет такая же масса, цвет и другие характеристики", - сказал он.

По его словам, соответственно и чеканное оборудование не нужно будет менять и даже существенно перенастраивать.

"Дополнительных затрат на этапе производства не предусматривается. Даже если в дизайне монеты произойдут определенные изменения, как минимум надпись "копейка" изменится на "шаг" - это сделают штатные специалисты Банкнотно-монетного двора НБУ", - сообщил Прохода.

Без лишних расходов

Директор департамента НБУ рассказал, что реализация инициативы не потребует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины или со стороны НБУ. Каждый год на замену изношенных испорченных денег планируется изготовление новых.

"Вот и на 2025 год запланирована чеканка 20 млн монет. Сейчас номиналом 50 копеек. Вопрос лишь в том, чеканить ли в 2025 году снова советские "копейки" или украинские "шаги" Но если парламент поддержит предложение НБУ, это могут быть уже 50 шагов" , – добавил он.

По его словам, себестоимость изготовления монет остается без изменений. Не будет и дополнительных затрат на вывод из оборота копеек. Потому что, в случае принятия нужных законодательных изменений, монеты под названием "копейка" не будут изыматься из обращения. Монеты "шаг" и "копейка" будут обращаться одновременно.

"Гражданам не нужно будет специально собирать, сдавать, обменивать одни на другие. Соответственно не будет возникать расходов, связанных с сиюминутным изъятием и утилизацией монет номиналом 50 копеек и изготовлением разменных монет номиналом 50 шагов на их замену", - рассказал Прохода.