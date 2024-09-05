Замена копеек на шаги: когда в Украине появятся новые монеты

Национальный банк сможет ввести в обращение новые монеты шаги вместо копеек в следующем году. Это не потребует дополнительных затрат.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию LIGA.net .

"Если парламент поддержит нашу инициативу в этом году, то мы уже в первом полугодии 2025 года сможем получить шаги в обращении", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, эта идея просто ждала своего времени. "И это время, я считаю, настало. Потому что это нонсенс, что на третий год полномасштабной войны в украинском денежном обращении остается то, что соединяет нас с колониальным прошлым. Ведь копейка сейчас остается исключительно "на болотах", в Беларуси, Приднестровье и у нас", - сообщил Пышный.

По его словам, НБУ решил возродить название украинской монеты "шаг", чтобы восстановить справедливость для украинской денежной системы и очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским.

"Именно возродить! Потому что пора вернуть Украине все то, что было несправедливо у нас украдено и изуродовано российскими оккупантами. Ведь еще во времена УНР были "гривна" и "шаги". Шаги ходили на уровне со звонкой монетой", - добавил он.

Пышный сообщил после восстановления независимости Украины весной 1992 года обсуждалась возможность возвращения шагов в денежное обращение Украины и были изготовлены эскизы разменных монет – 1, 5, 10 и 25 шагов, но идея не была реализована.

Изготовление монет

Как заявил глава НБУ, никаких дополнительных расходов из Государственного бюджета не будет. "На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 миллионов монет номиналом 50 копеек взамен тех, что в обращении. Если будет принято соответствующее решение относительно шагов (именно так ставится ударение в этом слове), то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже "50 шагов", - сказал он.

Пышный рассказал, что сейчас в обращении находится около 1 миллиарда 350 миллионов разменных монет номиналом 50 копеек, поэтому чеканка 20 миллионов штук на замену части из них никак не повлияет на денежное обращение. Не планируется также изъятие копеек из обращения.

По его словам, чеканка шагов и изъятие копеек будет происходить постепенно, они будут обращаться параллельно несколько лет. Так что никаких волнений по поводу их обмена у населения не возникнет.

"Но не исключаем, что когда выпустим первые монеты номиналом 50 шагов, они вполне могут иметь большой интерес среди нумизматов, потому что это возвращение нашей истории", - добавил он.