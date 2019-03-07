Замдержсекретаря США обговорив з Гройсманом питання "Нафтогазу"

Гейл підкреслив, що обговорював енергетичні питання практично на кожній зустрічі у Києві

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом вопрос реформирования Национальной акционерной компании "Нафтогаз", передает корреспондент РБК-Украина.

Об этом Гейл рассказал, отвечая на вопрос, поднимался вопрос реформирования "Нафтогаза" во время встреч в Киеве.

"Я обсуждал энергетические вопросы практически на каждой встрече, которая у меня здесь происходила. Для каждой страны в мире важно помнить, что энергетическая безопасность, это практически то же, что и национальная безопасность. Поэтому это была одна из тем моих дискуссий в Украине, как и то, что надо иметь здоровый энергетический сектор, управляемый рыночными силами", - заявил замгоссекретаря.

Хейл также отметил, что США противостоят строительству "Северного потока-2".

Он подтвердил, что обсудил вопросы энергетики Украины с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Это было темой нашего разговора... В общем, речь шла о том, что такого рода компании ("Нафтогаз", - ред.) должны руководствоваться в соответствии с современными принципами корпоративного управления", - заявил Хейл.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не собирается увольняться с должности из-за объявления правительством открытого конкурса на должность главы правления компании.

Как писало РБК-Украина ранее, 6 марта Кабмин решил провести открытый конкурс на должность главы правления НАК. Глава правительства Гройсман отметил, что 22 марта заканчивается контракт нынешнего главы компании Коболева и всего состава правления.

Добавим, на прошлой неделе наблюдательный совет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на нынешних условиях, но премьер-министр отметил, что никаких решений по этому вопросу не принималось. После заявления Гройсмана Коболев заявил, что правительство фактически прекратило с ним контракт.

Коболев возглавляет правление НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года.