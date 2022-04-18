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Посол Китаю в США закликав Америку "розтопити лід нової холодної війни"

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Вашингтон, Понеділок 18 квітня 2022 07:13
Посол Китаю в США закликав Америку "розтопити лід нової холодної війни" Цинь Ган (Фото: newsweek.com)
Автор: Константин Широкун

Посол Китаю в США Цинь Ган закликав американський уряд докласти зусиль для виходу з глухого кута у відносинах між двома країнами. На його думку, поки ще не пізно, важливо розтопити лід нової холодної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Посол Китаю зробив цю заяву, виступаючи на 25-му Китайському форумі Гарвардського коледжу. За його словами, двосторонні відносини зіткнулися зі складною ситуацією, коли формується лід так званої нової холодної війни. Дипломат закликав обидві сторони проводити відверті обміни думками та діалогами, щоб зруйнувати цей лід недовіри.

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