Замглави ВККС подав у відставку

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, тиск на яку розслідує Генеральна прокуратура, Станіслав Щотка подав у відставку. Про це повідомляє прес-служба ВККС.

Вказано, що Щотка звільнився за власним бажанням.

"7 серпня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника голови комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за власним бажанням", - інформує прес-служба.

Підкреслимо, в середині травня Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова і члена ВККС Станіслава Щотку.

Нагадаємо, ГПУ може вручити підозри посадовим особам з Державної судової адміністрації, Офісу омбудсмена та інших органів влади в справі про тиск на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

Як писало РБК-Україна раніше, в ГПУ 2 серпня допитали голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Главі ОАСК вручили повідомлення про підозру.

Так, 26 липня детективи НАБУ провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка. Зазначалося, що ГПУ зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва в роботу Державного бюро розслідувань і інших державних органів влади, у тому числі ВККС.

У відомстві підкреслювали, що керівництво ОАСК могло чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ) щодо закону про незаконне збагачення.