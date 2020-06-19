Заступник голови МЗС Божок просить відсторонити його через справу Порошенка

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок просить тимчасово відсторонити його від повноважень. Заяву подано у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.

Відповідну заяву Божок опублікував у своєму Twitter.

Божок зазначив, що попросив про відстороення, щоб дипломатичний статус не заважав слідству.

Відзначимо, за даними слідства, Порошенко на посаді президента влітку 2018 року схилив Божка, який був головою Служби зовнішньої розвідки, до призначення скандального Сергія Семочка заступник голови СЗР. Слідство вважає, що Божок призначив його на підставі нібито незаконного указу президента.

Нагадаємо, 18 червня Печерський районний суд Києва почав обрання Порошенку запобіжного заходу, обвинувачення просило для нього особисті зобов'язання, однак суд було у підсумку відкладено до 1 липня.

Минулого тижня Порошенку оголосили про підозру у схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення ним влади і службових повноважень; журналісти раніше встановили, що між Порошенком і Семочком також могла бути домовленість про його звільнення.