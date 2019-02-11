Заступник голови Херсонської ОДА тимчасово відсторонений через справу Гандзюк

Фото: Євген Рищук (Facebook Рищука)

Рищук сам подав відповідну заяву

Через справу про вбивство Катерини Гандзюк заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук подав заяву про тимчасове відсторонення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рищука.

Він зазначив, що подав заяву на тлі ситуації навколо його прізвища у справі про вбивство Гандзюк. За його словами, він вже перебуває у Києві, де розраховує надати пояснення слідчому Служби безпеки України.

Відзначимо, в кінці січня батько Гандзюк заявив, що організатор її вбивства Олексій Левін співпрацював з владою Херсонської області, у тому числі з Рищуком.

Сьогодні стало відомо, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. У Генпрокуратурі також повідомили про обшуки за місцем його проживання. Планується, що правоохоронці затримають його і доставлять до Печерського районного суду Києва для обрання запобіжного заходу.