Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання Мангера

Фото: Владислав Мангер (fbu.org.ua)

Мангеру сьогодні оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генерального прокуратора Юрія Луценка Лариси Сарган, опубліковане в Facebook.

Сарган повідомила, що підозру вручено за місцем проживання Мангера, в даний час там проводяться обшуки.

Правоохоронцями будуть прийматися заходи для доставки підозрюваного в Печерський районний суд міста Києва для обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні вранці заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

В документі також зазначено, що напад був викликаний особистою неприязню до неї за протидію незаконній вирубці лісу.

Минулого тижня вийшло журналістське розслідування програми "Схеми", в якому стверджувалося, що Мангер пов'язаний з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк. Зокрема, аналіз публічних реєстрів показав наявність ділових відносин з Олексієм Левіним ("Москалі"), який втік за кордон. Крім того, за тиждень до нападу на Гандзюк юрист Мангера передав Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Лазурному.