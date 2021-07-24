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Заступника голови Харківської облради заарештували. Він може вийти під заставу

Автор: РБК-Україна

Затриманому на хабарі заступник голови Харківської облради обрали запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю виходу під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської облради, викритому разом з адвокатом на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тисяч гривень від директора комунального підприємства за не звільнення його з займаної посади.

За рішенням суду, який задовольнив клопотання прокурора, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 750 000 гривень застави. У разі внесення застави на нього буде покладено низку процесуальних обов'язків.

Термін дії запобіжного заходу - до 20.09.2021.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступника голови Харківської облради і його спільника затримали на хабарі. У НАБУ не розголошують їхніх імен.

Напередодні фігурантам повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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