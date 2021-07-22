Заступника голови Харківської облради викрили на мільйонному хабарі
Заступника голови Харківської облради та його спільника викрили на хабарі. Їх викрили відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в 1 млн 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.
У відомстві зазначили, що грошові кошти заступник голови Харківської облради і адвокат вимагали від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.
"Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього траншу в 350 тисяч гривень учасників корупційного злочину і викрили", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.
"Перевіряється інформація про причетність до скоєного злочину інших осіб. Слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.