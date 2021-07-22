Заступника голови Харківської облради викрили на мільйонному хабарі

Заступника голови Харківської облради та його спільника викрили на хабарі. Їх викрили відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в 1 млн 50 тисяч гривень.

У відомстві зазначили, що грошові кошти заступник голови Харківської облради і адвокат вимагали від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.

"Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього траншу в 350 тисяч гривень учасників корупційного злочину і викрили", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

"Перевіряється інформація про причетність до скоєного злочину інших осіб. Слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.