ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Генпрокурор підписала підозру заступнику голови Харківської облради. Його затримали на хабарі

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 15:02
Генпрокурор підписала підозру заступнику голови Харківської облради. Його затримали на хабарі Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри заступнику голови Харківської облради та адвоката. Вчора їх затримали на отриманні мільйонного хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Венедіктової у Facebook.

"Інформую суспільство про те, що мною були підписані повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату. Кримінальне провадження зареєстровано на самому початку 2021 року і весь цей час тривало слідство, детективи і прокурори збирали докази в процесуальний спосіб", - написала вона.

Генпрокурор зазначила, що під час проведення слідчих і процесуальних дій встановили, що фігуранти справи вимагали гроші за свою "допомогу" в питанні працевлаштування чиновника, а згодом зазначені ними суми були їм передані.

"Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами і прокурорами", - додала вона.

Нагадаємо, вчора НАБУ і САП викрили на хабарі заступника голови Харківської облради та його спільника - адвокат. Вони вимагали 1 млн 50 тисяч гривень від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків подозрение взятка
NEWS
Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"
Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"