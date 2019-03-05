Заступник голови Держдепу США сьогодні приїде до України

Девід Гейл проведе зустрічі з керівництвом країни

С 5 по 7 марта в Украине будет находиться заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

Сообщается, что Хейл проведет встречи с руководством страны и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни, чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время Революции достоинства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Ограничительные меры продлены еще на один год.

До этого посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты сохраняют единство в принципиальном вопросе поддержки Украины в условиях российской агрессии.