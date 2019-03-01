США та ЄС єдині у підтримці України в умовах російської агресії, - посол

Фото: Гордон Сондланд (facebook.com/Gordon Sondland)

Він зазначив, що кораблі США відвідують Чорне море, щоб нагадати про присутність НАТО

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд заявив, що Євросоюз і Сполучені Штати зберігають єдність у принциповому питанні підтримки України за умов російської агресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Він наголосив, що твердження про те, що відносини ЄС та США слабкі та розірвані, непрадиве.

"Риторика, яку часто розкручують навколо наших відносин із Європейським союзом, нібито ці відносини слабкі й розірвані, абсолютно неправдива. Коли йдеться про дійсно важливі речі, такі, як підтримка народу України, ми стоїмо пліч-о-пліч", - наголосив дипломат.

За словами Сондланда, під час візиту в Україну наприкінці лютого він "побачив велику стурбованість українців, що росіяни далі ведуть лиху і шкідливу діяльність".

"Це одна з причин, чому ми (військові кораблі США, - ред.) регулярно відвідуємо Чорне море на ротаційних засадах - щоб нагадувати росіянам, що НАТО завжди там", - сказав посол США в ЄС.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Donald Cook з 25 по 27 лютого перебував в Одеському морському торговому порту.

У Посольстві США в Україні вважають, що візит американського ракетного есмінця USS Donald Cook в Одесу символізує силу партнерства між Україною та США.