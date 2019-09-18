ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Резнікова ввели до складу української делегації ТКГ

Новини » Політика    18.09.2019 - 15:12
Резнікова ввели до складу української делегації ТКГ
Фото: Олексій Резніков (twitter.com kievpravda)

Резнікова ввели до складу робочої підгрупи з політичних питань

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у склад української делегації в Тристоронньої контактної групи Олексія Резнікова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 18 вересня.

"Уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в указі №701/2019.

Резнікова ввели до складу української делегації ТКГНагадаємо, сьогодні, 18 вересня, в Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник України в ТКГ Леонід Кучма Леонід Кучма і надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєна де Понсена обговорили порядок денний роботи Тристоронньої контактної групи. Сторони обговорили, що ключовими питаннями у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.

Крім того, на засіданні ТКГ в Мінську 18 вересня пройдуть переговори щодо спрощення отримання пенсій жителями тимчасово окупованих територій Донбасу.

У Мінську почалися зустрічі робочих підгруп у рамках ТКГ Рада змінила закон про ВАКС
Новини України Володимир ЗеленськийнаказКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся