Резнікова ввели до складу української делегації ТКГ

Фото: Олексій Резніков (twitter.com kievpravda)

Резнікова ввели до складу робочої підгрупи з політичних питань

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у склад української делегації в Тристоронньої контактної групи Олексія Резнікова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 18 вересня.

"Уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в указі №701/2019.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, в Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник України в ТКГ Леонід Кучма Леонід Кучма і надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєна де Понсена обговорили порядок денний роботи Тристоронньої контактної групи. Сторони обговорили, що ключовими питаннями у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.

Крім того, на засіданні ТКГ в Мінську 18 вересня пройдуть переговори щодо спрощення отримання пенсій жителями тимчасово окупованих територій Донбасу.