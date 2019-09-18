У Мінську почалося засідання ТКГ

Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Засідання почалося о 14:00

В Мінську проходить зустріч Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Про це написала прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Олефір на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що засідання почалося о 14:00.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

Нагадаємо, раніше представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук повідомила, що на переговорах контактної групи обговорять питання пенсій жителями тимчасово окупованих територій Донбасу. Крім того, ключовими питаннями зустрічі в Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що представник України в ТКГ Леонід Кучма Леонід Кучма і надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєна де Понсена обговорили порядок денний роботи Тристоронньої контактної групи. Сторони обговорили, що ключовими питаннями у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона зазначила першочерговість виконання саме блоку безпеки Мінських домовленостей - припинення вогню, виведення російських збройних формувань, відновлення Україною контролю за тимчасово непідконтрольним ділянкою українсько-російського кордону.