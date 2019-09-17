Завтра в Мінську обговорять виплати пенсій мешканцям ОРДЛО

Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Виплату пенсій, ймовірно, здійснюватимуть в електронній формі

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 вересня відбудуться перемовини щодо спрощення отримання пенсій мешканцями тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це заявила представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук в ефірі "112-Україна".

Вона повідомила, що переговори будуть стосуватися того, щоб жителі окупованих територій отримували пенсії в електронному форматі.

"Людям сьогодні дуже важко отримати пенсії. Вони змушені сюди виїжджати на підконтрольну територію раз в два місяці. Тому наразі мова йде про те, щоб зробити це раз на рік. Окрім того, отримати це в електронній формі. Це завтра буде предметом перемовин в Мінську в ТКГ", - заявила Верещук.

Раніше повідомлялося, що ключовими питаннями завтрашньої зустрічі у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що нинішня влада планує переглянути термін, на який пенсіонери з ОРДЛО можуть виїхати з окупованої території для отримання пенсії, який зараз становить 60 днів - його планують збільшити до року.