Заместитель госcекретаря США рассказала о цели своего визита в Украину

Фото: Кирстен Мэдисон (скриншот видео C-Span)

В рамках визита в Украину Мэдисон встретится с руководством НАБУ, а также посетит Госпогранслужбу

Главной темой визита заместителя государственного секретаря США является отслеживание прогресса проведения реформ в правоохранительном секторе. Об этом на брифинге в НАБУ сообщила заместитель госсекретаря - руководитель Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в рамках визита в Украину госпожа Мэдисон встретится с руководством и работниками НАБУ, а также посетит Госпогранслужбу и пообщается с представителями гражданского общества.

"Это мой первый визит, главной темой моего визита является отслеживание прогресса проведения реформ в правоохранительном секторе и секторе инвестиций", - сказала она.

Напомним, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) и союзники должны рассмотреть возможность дальнейшей передачи оружия Украине.

"В интересах Запада остановить агрессию Кремля на Донбассе. Это является основой для предоставления пакета помощи в 1 млрд долларов в год на пять лет на военное оборудование", - считает Хербст.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами по поставкам американского оружия.

30 апреля 2018 года США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства. Получение Украиной американского вооружения подтвердил и президент Петр Порошенко. Уже 22 мая в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin.