Хербст призвал США оказывать 1 млрд долл. военной помощи Украине в год

Фото: Джон Хербст (europarl.europa.eu)

По словам аналитика, США должны и в дальнейшем предоставлять оружие Украине

Соединенные Штаты Америки (США) и союзники должны рассмотреть возможность дальнейшей передачи оружия Украине. Об этом написал исследователь американского аналитического центра Atlantic Council бывший посол США в Украине Джон Хербст в статье "Новая холодная война может много научиться у старой холодной войны", передает РБК-Украина.

Пакет военной помощи Украине, по мнению Хербста, должен предусматривать помощь в обеспечении текущих потребностей в противотанковых ракетах, защищенных средствах связи, современных дронах и противовоздушных радарах.

"Остановить Кремль чрезвычайно важно, так как фронт сейчас находится на востоке Украины. В интересах Запада остановить агрессию Кремля на Донбассе. Это является основой для предоставления пакета помощи в 1 миллиард долларов в год на пять лет на военное оборудование", - считает Хербст.

Такой пакет, по мнению эксперта, должна предусматривать помощь в обеспечении текущих потребностей в противотанковых ракетах, защищенных средствах связи, современных дронах и противовоздушных радарах.

"Однако, необходимо внести изменения к процессу вступления в НАТО, чтобы учесть враждебную среду созданной Москвой, которая активно противостоит членству новых стран в НАТО. Предоставление Плана действий для вступления в НАТО стране превращает эту страну в цель для Кремля даже перед тем как страна получает защиту, которую дает членство. Таким образом, НАТО должно четко заявить, что агрессия, или оккупация Кремлем не могут заблокировать членство", - считает эксперт.

Напомним, Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно поставок американского оружия.

30 апреля 2018 США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства. Получение Украиной американского вооружения подтвердил и президент Петр Порошенко. Уже 22 мая в Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin