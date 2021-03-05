Заступника директора "Укроборонпрому" підозрюють в роботі з російськими спецслужбами

"Нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "очевидну приналежності заступника генерального директора "Укроборонпрому" з маркетингу та збуту Михайла Морозова до російських спецслужб і про те, що його діяльність "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однієї з країн Південної Азії завдала Україні збитків", - йдеться в повідомленні.

Так, метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю і отримання достовірної і об'єктивної інформації щодо звинувачень щодо Морозова.

"Державний концерн "Укроборонпром" знаходиться на етапі реформи, покликаної, зокрема, звести нанівець хоча б мізерну ймовірність корупційної складової, прямого політичного впливу і побудувати прозору і відкриту систему корпоративного управління в інтересах України і захисту кордонів нашої держави від країни-агресора", - йдеться в повідомленні

На час службового розслідування Морозів буде перебувати у відпустці і припинить виконання службових обов'язків.

Наголошується, що про результати службового розслідування буде повідомлено додатково.