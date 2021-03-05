Заступника директора "Укроборонпрому" підозрюють в роботі з російськими спецслужбами

Державний концерн "Укроборонпром" почав службове розслідування з метою перевірки щодо діяльності заступника генерального директора з маркетингу та збуту Михайла Морозова. Його підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.
"Нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "очевидну приналежності заступника генерального директора "Укроборонпрому" з маркетингу та збуту Михайла Морозова до російських спецслужб і про те, що його діяльність "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однієї з країн Південної Азії завдала Україні збитків", - йдеться в повідомленні.
Так, метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю і отримання достовірної і об'єктивної інформації щодо звинувачень щодо Морозова.
"Державний концерн "Укроборонпром" знаходиться на етапі реформи, покликаної, зокрема, звести нанівець хоча б мізерну ймовірність корупційної складової, прямого політичного впливу і побудувати прозору і відкриту систему корпоративного управління в інтересах України і захисту кордонів нашої держави від країни-агресора", - йдеться в повідомленні
На час службового розслідування Морозів буде перебувати у відпустці і припинить виконання службових обов'язків.
Наголошується, що про результати службового розслідування буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову, який керував військовими РФ під час вторгнення в Україну, а також брав участь в організації нападу на українських військових біля Іловайська.
Крім того, в кінці січня на Донбасі затримали розвідника проросійських бойовиків. Він дав свідчення СБУ про злочини бойовиків і причетність Росії до окупації Донбасу.