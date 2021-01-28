На Донеччині затримали розвідника бойовиків: він дає свідчення проти РФ

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України затримала в Донецькій області розвідника так званих "ЛДНР". Він дає свідчення про злочини бойовиків і причетності Російської Федерації до окупації Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затриманий розвідник приєднався до бойовиків в 2016 році. Він входив до складу розвідпідрозділів бойовиків, які брали участь у боях поблизу Докучаєвська, Авдіївки, Луганська і Стіли.

"Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки обстрілу бойовиками населених пунктів і позицій українських військових для висвітлення в російських ЗМІ, як ніби провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про свавілля російських кадрових офіцерів по відношенню до бойовиків з числа місцевого населення", - повідомили в СБУ.

Розвіднику повідомив про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Днями РБК-Україна писало, що СБУ затримало розвідника "ЛНР". Він виконував завдання з розвідки в районі Станиці Луганської, Чорнухино та Дебальцеве.

Також повідомлялося, що у Донецькій області заочно повідомили про підозру бойовика "ДНР".