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Замдиректора "Укроборонпрома" подозревают в работе с российскими спецслужбами

Автор: РБК-Украина

Государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование с целью проверки касательно деятельности заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту Михаила Морозова. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Нардеп от депутатской группы "Довира" Андрей Кот заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки", - говорится в сообщении.

Так, целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в отношении Морозова.

"Государственный концерн "Укроборонпром" находится на этапе реформы, призванной, в частности, свести на нет хотя бы мизерную вероятность коррупционной составляющей, прямого политического влияния и построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины и защиты границ нашего государства от страны-агрессора", - говорится в сообщении.

На время служебного расследования Морозов будет находиться в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.

Отмечается, что о результатах служебного расследования будет сообщено дополнительно.

Напомним, СБУ объявила подозрение заместителю министра обороны России Андрею Картаполову, который руководил военными РФ во время вторжения в Украину, а также участвовал в организации нападения на украинских военных возле Иловайска.

Кроме того, в конце января на Донбассе задержали разведчика пророссийских боевиков. Он дал показания СБУ о преступлениях боевиков и причастности России к оккупации Донбасса.

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Новости Украины Укроборонпромрасследование
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