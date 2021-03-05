Замдиректора "Укроборонпрома" подозревают в работе с российскими спецслужбами

"Нардеп от депутатской группы "Довира" Андрей Кот заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки", - говорится в сообщении.

Так, целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в отношении Морозова.

"Государственный концерн "Укроборонпром" находится на этапе реформы, призванной, в частности, свести на нет хотя бы мизерную вероятность коррупционной составляющей, прямого политического влияния и построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины и защиты границ нашего государства от страны-агрессора", - говорится в сообщении.

На время служебного расследования Морозов будет находиться в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.

Отмечается, что о результатах служебного расследования будет сообщено дополнительно.