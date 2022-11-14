Замбия требует от РФ объяснений из-за гибели своего осужденного студента на войне в Украине

Замбия попросила Россию объяснить, как один из ее граждан, отбывавший тюремный срок в Москве, погиб на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо, которое приводит издание ZNBC .

По словам главы МИД, Натан Ньиренда учился в Москве, но в 2020 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Замбия выясняет, как именно их гражданин попал на войну в Украину, где погиб 22 сентября. Дипломатов проинформировали о смерти только 9 ноября.

"Правительство Замбии обратилось к властям России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине", - заявил министр.