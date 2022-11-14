Замбія вимагає від РФ пояснень через загибель свого засудженого студента на війні в Україні

Замбія попросила Росію пояснити, як один із її громадян, який відбував тюремний термін у Москві, загинув на війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо, яку приводить видання ZNBC.
За словами очільника МЗС, Натан Ньіренда навчався у Москві, але у 2020 році його засудили до 9,5 років позбавлення волі.
Замбія тепер з'ясовує, як саме їх громадянин потрапив на війну в Україну, де загинув 22 вересня. Дипломатів проінформували про смерть лише 9 листопада.
"Уряд Замбії звернувся до влади Росії з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває покарання в Москві, міг бути завербований для участі у бойових діях в Україні", - заявив міністр.
Нагадаємо, що російська ПВК "Вагнера" почала набирати нових найманців, щоб відправити їх на війну проти України. Тепер вербують навіть в'язнів з серйозними захворюваннями.
Також на тлі великих втрат в Україні російська сторона виводить своїх найманців з Малі, а також шукає льотчиків.
Вчора стало відомо, що бойовики ПВК "Вагнера" стратили завербованого в'язня, який раніше здався в полон і нібито перейшов на бік України.
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