Пригожин начал набирать в "Вагнер" заключенных с ВИЧ и гепатитом, - британская разведка
Российская ЧВК "Вагнера" начала набирать новых наемников, чтобы отправить их на войну против Украины. Теперь вербуют даже заключенных с серьезными заболеваниями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, владелец ЧВК Евгений Пригожин лично вербует наемников, а в сети появились новые объявления о "наборе".
"27 октября 2022 года российский магнат Евгений Пригожин опубликовал в интернете, пожалуй, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнера" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит C", - говорится в сообщении.
При этом разведка отмечает, что роль "Вагнера" значительно изменилась после начала полномасштабной войны в Украине. Ранее ЧВК устанавливала высокие стандарты набора наемников, ранее являвшихся профессиональными солдатами.
Набор боевиков с заболеваниями свидетельствует о том, что Пригожин предпочитает количество, а не опыт и качество.
Кроме того, разведка Британии напоминает, что недавно Пригожин объявил о плане создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" на востоке Украины. Для этого нужно больше рабочей силы.
"Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные изначально будут привлечены к работе по возведению оборонных сооружений", - объясняет разведка.
Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) отмечал, что Пригожин, вероятно, хочет создать в составе ЧВК "Вагнера" авиационные подразделения, поэтому набирает пилотов, экипажей ЗРК "Панцирь-С1" и С-300.
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