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"Замаскували" під футбольних уболівальників: у Львівській області виявили нелегалів з Бразилії

Автор: Тіберій Юрик

У Львіській области співробітники СБУ спільно з працівниками ДМС України затримали 24 громадян Бразилії, яких під виглядом "футбольніх вболівальників" планували переправити до країн ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ. Він розміщував іноземців у власному готелі як "футбольних вболівальників з Бразилії".

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на можливу причетність до скоєння злочинів в Україні та за кордоном. Також зʼясовують, хто ще причетний до переправлення нелегалів.

"Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що у Львівській області прикордонники зупинили та затримали нелегальних мігрантів з Китаю та Лівану.

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Служба безпеки УкраїниЛьвовская область