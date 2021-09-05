У Львівській області затримали нелегальних мігрантів з Китаю та Лівану

У Львівській області прикордонники зупинили та затримали нелегальних мігрантів з Китаю та Лівану. Нелегалів, які прямували до країн Євросоюзу, виявили прикордонники відділів "Шегині" та "Грушів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби .

Трьох громадян Лівану військовослужбовці зупинили за кілька сотень метрів від кордону. Вони їхали автомобілем однієї зі служб таксі. При собі іноземці не мали жодних документів, але назвалися вони громадянами Лівану.

"В іншому випадку: військовослужбовцям відділення "Грушів" повідомив місцевий житель, що в прикордонні незнайомець розпитує, як дістатися Польщі поза пунктом пропуску. Наряд одразу затримав іноземця. Ним виявився громадянин Китаю", - розповіли в ДПСУ.

Щодо всіх затриманих іноземців прикордонники склали протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Надалі рішення про покарання ухвалюватиме суд.

Фото: у Львівській області затримали нелегалів (facebook.com/zahidnuy.kordon)