ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львівській області затримали нелегальних мігрантів з Китаю та Лівану

Новость на русском →
Львівська область, Неділя 05 вересня 2021 12:34
У Львівській області затримали нелегальних мігрантів з Китаю та Лівану Фото: у Львівській області затримали нелегалів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області прикордонники зупинили та затримали нелегальних мігрантів з Китаю та Лівану. Нелегалів, які прямували до країн Євросоюзу, виявили прикордонники відділів "Шегині" та "Грушів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Трьох громадян Лівану військовослужбовці зупинили за кілька сотень метрів від кордону. Вони їхали автомобілем однієї зі служб таксі. При собі іноземці не мали жодних документів, але назвалися вони громадянами Лівану.

"В іншому випадку: військовослужбовцям відділення "Грушів" повідомив місцевий житель, що в прикордонні незнайомець розпитує, як дістатися Польщі поза пунктом пропуску. Наряд одразу затримав іноземця. Ним виявився громадянин Китаю", - розповіли в ДПСУ.

Щодо всіх затриманих іноземців прикордонники склали протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Надалі рішення про покарання ухвалюватиме суд.

Фото: у Львівській області затримали нелегалів (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Львовская область
NEWS
Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень
Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли