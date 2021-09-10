UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Замаскировали" под футбольных болельщиков: во Львовской области обнаружили нелегалов из Бразилии

Автор: Тиберий Юрик

Во Львовской области сотрудники СБУ совместно с работниками ГМС Украины задержали 24 граждан Бразилии, которых под видом "футбольных болельщиков" планировали переправить в страны ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Он размещал иностранцев в собственном отеле как "футбольных болельщиков из Бразилии".

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на возможную причастность к совершению преступлений в Украине и за рубежом. Также выясняют, кто еще причастен к переправке нелегалов.

"В соответствии с действующим законодательством будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц", - сообщили в СБУ.

Напомним, что во Львовской области пограничники остановили и задержали нелегальных мигрантов из Китая и Ливана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЛьвовская область