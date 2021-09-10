"Замаскировали" под футбольных болельщиков: во Львовской области обнаружили нелегалов из Бразилии

Во Львовской области сотрудники СБУ совместно с работниками ГМС Украины задержали 24 граждан Бразилии, которых под видом "футбольных болельщиков" планировали переправить в страны ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Он размещал иностранцев в собственном отеле как "футбольных болельщиков из Бразилии".

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на возможную причастность к совершению преступлений в Украине и за рубежом. Также выясняют, кто еще причастен к переправке нелегалов.

"В соответствии с действующим законодательством будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц", - сообщили в СБУ.