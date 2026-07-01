Следствие в Монако заподозрило СБУ в покушении на Ермолаева, - Le Figaro

В Монако сейчас склоняются к одной основной версии по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Следователи активно рассматривают возможную причастность СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Генпрокурор Монако Стефан Тибо публично раскрыл новые подробности дела. По его словам, местные следователи уже объединили усилия с французскими коллегами.

В настоящее время они вместе активно разыскивают подозреваемого в совершении взрыва. Тибо заверил, что задержание может "состояться уже в скором времени", ведь привлечено много людей и ресурсов.

Генпрокурор предположил, что беглец направился в Италию. Пока он не раскрывает данные о том, были ли у подозреваемого сообщники или организатор. Стефан Тибо подчеркнул, что официальная идентификация преступника до сих пор продолжается.

Однако издание Le Figaro узнало от инсайдеров, что следствие в Монако склоняется к одной основной версии - речь идет о якобы операции Службы безопасности Украины.

Анонимные источники добавили, что СБУ только хотела сделать "предупреждение" Ермолаеву и не планировала его убивать.