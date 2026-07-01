ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Следствие в Монако заподозрило СБУ в покушении на Ермолаева, - Le Figaro

11:54 01.07.2026 Ср
2 мин
Какую основную версию рассматривают следователи?
aimg Юлия Капитонова
Следствие в Монако заподозрило СБУ в покушении на Ермолаева, - Le Figaro Фото: Вадим Ермолаев, подсанкционный украинский бизнесмен (vadymiermolaiev.info)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Монако сейчас склоняются к одной основной версии по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Следователи активно рассматривают возможную причастность СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Генпрокурор Монако Стефан Тибо публично раскрыл новые подробности дела. По его словам, местные следователи уже объединили усилия с французскими коллегами.

В настоящее время они вместе активно разыскивают подозреваемого в совершении взрыва. Тибо заверил, что задержание может "состояться уже в скором времени", ведь привлечено много людей и ресурсов.

Генпрокурор предположил, что беглец направился в Италию. Пока он не раскрывает данные о том, были ли у подозреваемого сообщники или организатор. Стефан Тибо подчеркнул, что официальная идентификация преступника до сих пор продолжается.

Однако издание Le Figaro узнало от инсайдеров, что следствие в Монако склоняется к одной основной версии - речь идет о якобы операции Службы безопасности Украины.

Анонимные источники добавили, что СБУ только хотела сделать "предупреждение" Ермолаеву и не планировала его убивать.

Покушение на Ермолаева - что сейчас известно

Недавно РБК-Украина сообщило, что 29 июня вблизи жилого дома в Монте-Карло прогремел взрыв. Это произошло после того, как неизвестный оставил у входа рюкзак и скрылся.

Впоследствии местные власти заявили о трех пострадавших. СМИ узнали, что речь идет о бизнесмене из Днепра Вадиме Ермолаеве, его жене и 13-летнем сыне.

Украинские дипломаты уже установили контакт с полицией Монако, чтобы узнать подробности инцидента.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Кто такой Вадим Ермолаев и что известно о покушении на олигарха в Монако".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Монако Взрыв
Новости
СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму
СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму
Аналитика
Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке