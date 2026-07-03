В Монако объявили в розыск подозреваемого в покушении на олигарха Ермолаева

Правоохранители Монако идентифицировали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL .

Ордер на арест и международный розыск подозреваемого в подрыве

Местная судебная полиция оперативно установила личность мужчины, подозреваемого в закладке взрывчатки. Прокуратура Княжества официально выдала ордер на его арест.

Кроме того, по данным правоохранителей, уже вечером в четверг, 2 июля, в отношении беглеца будет активирована "красная карточка" Интерпола для его задержания в любой стране мира.

По факту преступления судебные власти Монако открыли масштабное уголовное производство. Дело передали на рассмотрение сразу трем следователям.

Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и соучастие в нем, умышленном заложении взрывного устройства на общественной территории с преступным умыслом, а также по статье о создании преступной группировки.