ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Монако объявили в розыск подозреваемого в покушении на олигарха Ермолаева

06:38 03.07.2026 Пт
2 мин
По каким статьям ведется расследование по этому беглецу?
aimg Екатерина Коваль
В Монако объявили в розыск подозреваемого в покушении на олигарха Ермолаева Фото: украинский предприниматель Вадим Ермолаев (росСМИ)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Правоохранители Монако идентифицировали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Ордер на арест и международный розыск подозреваемого в подрыве

Местная судебная полиция оперативно установила личность мужчины, подозреваемого в закладке взрывчатки. Прокуратура Княжества официально выдала ордер на его арест.

Кроме того, по данным правоохранителей, уже вечером в четверг, 2 июля, в отношении беглеца будет активирована "красная карточка" Интерпола для его задержания в любой стране мира.

По факту преступления судебные власти Монако открыли масштабное уголовное производство. Дело передали на рассмотрение сразу трем следователям.

Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и соучастие в нем, умышленном заложении взрывного устройства на общественной территории с преступным умыслом, а также по статье о создании преступной группировки.

Напомним, дерзкое нападение произошло вечером в понедельник, 29 июня, около 21:00 в элитном жилом районе Ле-Роше (Le Rocher). Злоумышленник оставил у входа в жилой дом заминированную сумку (упаковку-ловушку), после чего скрылся с места происшествия.

В результате мощного взрыва пострадали три человека. Известный украинский олигарх Вадим Ермолаев получил крайне тяжелые ранения. Его спутница была госпитализирована в критическом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Его 13-летний сын получил менее серьезные травмы и уже смог дать первые показания следователям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Монако Взрыв
Новости
В Кривом Роге пожары и разрушения после обстрела РФ
В Кривом Роге пожары и разрушения после обстрела РФ
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics